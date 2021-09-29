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    Глава государства принял генерального директора группы Surbana Jurong

    29 Сентября 2021, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального директора группы Surbana Jurong Вонг Хеанг Файна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Основным предметом беседы Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором сингапурской компании Surbana Jurong Вонг Хеанг Файном стали перспективы реализации инвестиционного проекта развития Алматинской агломерации.

    Президент был проинформирован о планах компании по строительству в партнерстве с отечественными инвесторами четырех новых городов-спутников «G4 City» в Алматинской области. В настоящее время подготовлен Мастер-план, разработана Дорожная карта по реализации проекта, предусматривающая разработку градостроительных документов, формирование инженерной и социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата.

    Касым-Жомарт Токаев отметил стратегическую важность укрепления инвестиционного сотрудничества с Сингапуром, а также заверил иностранных партнеров в поддержке проекта со стороны государства.

    Автор:

    Президент Казахстана Инвестпроекты Акорда
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