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    Глава государства принял гендиректора агрофирмы «Родина»

    21 Февраля 2023, 17:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального директора агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

    Иван Сауэр высказал Президенту свои предложения, направленные на комплексную модернизацию отечественной аграрной науки. Он также поделился своим видением развития сельских территорий в стране.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что село Родина является образцовым населенным пунктом, отличающимся развитой инфраструктурой и высокой занятостью.

    Как подчеркнул Президент, государство уделяет особое внимание повышению уровня доходов и качества жизни сельчан. Он указал на необходимость совместных усилий с бизнес-сообществом для эффективной реализации государственных программ, направленных на увеличение производительности труда и занятости среди сельских жителей, а также развитие социальной инфраструктуры на селе.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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