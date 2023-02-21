Глава государства принял гендиректора агрофирмы «Родина»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял генерального директора агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

Иван Сауэр высказал Президенту свои предложения, направленные на комплексную модернизацию отечественной аграрной науки. Он также поделился своим видением развития сельских территорий в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что село Родина является образцовым населенным пунктом, отличающимся развитой инфраструктурой и высокой занятостью.

Как подчеркнул Президент, государство уделяет особое внимание повышению уровня доходов и качества жизни сельчан. Он указал на необходимость совместных усилий с бизнес-сообществом для эффективной реализации государственных программ, направленных на увеличение производительности труда и занятости среди сельских жителей, а также развитие социальной инфраструктуры на селе.





Фото: akorda.kz



