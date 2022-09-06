Глава государства принял экономическую делегацию Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Германией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя представителей немецкого Правительства и бизнеса, Глава государства отметил заинтересованность нашей страны в углублении партнерства по таким приоритетным направлениям, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, образование, наука и подготовка технических кадров. В настоящее время Правительством подготовлен пул потенциальных инвестиционных проектов, состоящий из 800 проектов. Также Казахстан готов создать благоприятные условия для привлечения немецких компаний в нашу страну.

– Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объема инвестиций, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил об интересе к опыту Германии в подготовке специалистов по техническим специальностям. В частности, Казахстан изучает возможности по открытию представительств немецких технических институтов, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня казахстанских специалистов.

Руководитель делегации - Сопредседатель казахстанско-германской межправительственной комиссии Доминик Шнихельс - высоко оценил уровень взаимодействия между государственными органами и бизнес-структурами двух стран. Он отметил эффективность Специальной правительственной группы по работе с германскими компаниями. Представителями делегации также была выражена заинтересованность в участии немецкого бизнеса в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.

Фото: akorda.kz