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Глава государства принял членов Национального совета общественного доверия

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Апреля 2021, 16:39
Глава государства принял членов Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент обсудил ряд актуальных вопросов с членами Национального совета общественного доверия политологом Маратом Шибутовым и главным редактором газеты «Қазақ әдебиеті», писателем Дауреном Куатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи с Главой государства Марат Шибутов поделился своим видением перспектив территориального развития страны. Политолог высказал ряд предложений по активизации работы информационно-аналитических центров и общественных советов. Предметом обсуждения стала также совместная работа государства и общества по укреплению межэтнического и общественного согласия.

Даурен Куат проинформировал Президента об основных направлениях деятельности газеты «Қазақ әдебиеті» и в целом о развитии средств массовой информации Казахстана. Он озвучил ряд идей, касающихся поддержки литературы на государственном языке и издательского дела, а также развития детской литературы. Кроме того, в рамках беседы была отмечена важность укрепления связей отечественных историков с их зарубежными коллегами.

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