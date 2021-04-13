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    Глава государства принял Аскара Мамина

    13 Апреля 2021, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития за январь-март текущего года и санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

    Согласно представленным данным, за отчетный период реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику.

    Аскар Мамин доложил Главе государства о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Загруженность инфекционных коек составляет 41 %, реанимационных – 27 %. С апреля текущего года в регионах будет обеспечена вакцинация 2 миллионов человек ежемесячно. В сентябре планируется завершить вакцинацию 10 миллионов граждан. Система здравоохранения, по словам Премьер-Министра, полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В медучреждениях сформирован месячный запас лекарств, на складах «СК-Фармация» и аптеках – двухмесячный. Во всех регионах имеются стабилизационные фонды с лекарствами, средствами защиты и шприцами на три месяца.

    В ходе встречи также была рассмотрена информация о реализации государственных программ, приоритетных направлениях председательства Казахстана в ЕАЭС, принимаемых мерах по привлечению инвестиций, дальнейшей глубокой цифровизации отраслей экономики и внедрению передовых цифровых решений в работу Правительства, поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары.

    Президент был проинформирован об итогах прошедшей 1 апреля 15-й министерской встречи ОПЕК+, на которой были согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти дополнительно на 6 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне по результатам года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли.

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