+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области

4 Сентября 2020 19:17
Поделиться:
Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с экономическим положением Восточно-Казахстанской области, а также с краткосрочным планом развития региона на следующий год, включая комплекс мер в сферах промышленного производства и сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президенту представили план развития Актюбинской области
Глава государства дал Нурлану Ногаеву ряд поручений по развитию энергетической отрасли Мы все должны проявить лучшие качества нашего народа – Крымбек Кушербаев о Послании Глава государства принял Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова

Глава государства подчеркнул необходимость повышения потенциала здравоохранения в регионе и подготовки к возможной второй волне пандемии коронавируса. Даниал Ахметов сообщил, что по поручению Президента создан стабилизационный фонд, количество коек в инфекционных больницах увеличено в 10 раз, осуществляется закупка медицинского оборудования на 18 миллиардов тенге.

Аким области также проинформировал о структурных изменениях в сельском хозяйстве, реализованных мерах в рамках «Дорожной карты занятости» и вводе в эксплуатацию автомобильных дорог Усть-Каменогорск – Талдыкорган, Семей – Майкапшагай до конца октября текущего года.

Кроме того, Даниал Ахметов представил результаты работы, приуроченной к празднованию 175-летия Абая. В этом году в городе Семее отремонтированы дороги, построена школа на 300 мест, увеличились темпы жилищного строительства, полностью обновлен музейный комплекс.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность своевременной реализации приоритетных направлений Послания народу Казахстана. Глава государства поручил обеспечить рост социально-экономических показателей региона и увеличить экспортный потенциал аграрной отрасли.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив