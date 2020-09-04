Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с экономическим положением Восточно-Казахстанской области, а также с краткосрочным планом развития региона на следующий год, включая комплекс мер в сферах промышленного производства и сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства подчеркнул необходимость повышения потенциала здравоохранения в регионе и подготовки к возможной второй волне пандемии коронавируса. Даниал Ахметов сообщил, что по поручению Президента создан стабилизационный фонд, количество коек в инфекционных больницах увеличено в 10 раз, осуществляется закупка медицинского оборудования на 18 миллиардов тенге.
Аким области также проинформировал о структурных изменениях в сельском хозяйстве, реализованных мерах в рамках «Дорожной карты занятости» и вводе в эксплуатацию автомобильных дорог Усть-Каменогорск – Талдыкорган, Семей – Майкапшагай до конца октября текущего года.
Кроме того, Даниал Ахметов представил результаты работы, приуроченной к празднованию 175-летия Абая. В этом году в городе Семее отремонтированы дороги, построена школа на 300 мест, увеличились темпы жилищного строительства, полностью обновлен музейный комплекс.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность своевременной реализации приоритетных направлений Послания народу Казахстана. Глава государства поручил обеспечить рост социально-экономических показателей региона и увеличить экспортный потенциал аграрной отрасли.
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