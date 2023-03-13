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    Глава государства принял акима ВКО Даниала Ахметова

    13 Марта 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Президенту был представлен отчет об основных показателях социально-экономического развития ВКО за 2022 год и планах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщил Даниал Ахметов, по итогам прошлого года произведено промышленной продукции на 2194,2 млрд тенге. Сумма инвестиций в основной капитал – 545,4 млрд тенге. В 2022 году в области введено в эксплуатацию 318,1 тысячи кв. метров жилья.

    Президента проинформировали, что регион предложил для реализации в Единую карту индустриализации на 2022-2028 годы 12 проектов общей стоимостью 376 млрд тенге. Среди них строительство горно-обогатительной фабрики в Уланском районе и модернизация производства горно-обогатительного комплекса «Алтай» в районе Алтай.

    По словам руководителя региона, особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Увеличены посевные площади масличных культур, объем производства подсолнечного масла вырос в 1,8 раза. В Глубоковском районе запущен маслоэкстракционный завод мощностью 300 тысяч тонн в год.

    Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о развитии предпринимательства в области. В прошлом году количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось на 12,5 % и составило 61,5 тысячи. В этом году в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства 1800 субъектов малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку.

    Отдельным блоком Президенту было доложено о ходе строительства объектов здравоохранения и образования. В настоящее время ведется строительство гематологического центра в Усть-Каменогорске, многопрофильного больничного комплекса в Риддере. В рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в Уланском районе планируется строительство поликлиники, рассчитанной на прием 140 пациентов в смену и 20 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. В текущем году в рамках нацпроекта «Комфортная школа» предусмотрена сдача в эксплуатацию 11 школ.

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач, касающихся модернизации коммунальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и повышение качества жизни жителей региона.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Восточно-Казахстанская область
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