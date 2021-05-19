Глава государства принял акима Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области, мерах по улучшению благосостояния населения, а также о ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Умирзак Шукеев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о проводимой системной работе по covid-менеджменту, строгом соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, интенсивной вакцинации населения. В целом по Туркестанской области планируется вакцинировать 1 миллион человек. На сегодняшний день вакцину получили 200 тысяч местных жителей. Запасы коек и медикаментов в инфекционных больницах региона достаточны, все стационары оснащены необходимым оборудованием. По словам акима, область находится в «зеленой зоне», что позволило снять некоторые ограничения.

В этом году Туркестанской области исполняется 3 года. Глава государства был проинформирован о проделанной за этот период работе. Умирзак Шукеев сообщил, что валовый региональный продукт вырос на 41%, инвестиции выросли в 2,4 раза. Реализованы крупные проекты в сфере строительства, достигнуты положительные показатели в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе.

Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию областного центра. По словам акима, в Туркестане реализовано более 250 проектов, привлечено 445 миллиардов тенге инвестиций. Умирзак Шукеев также подробно представил проекты, которые планируется осуществить в ближайшее время.

Глава государства поручил совместно с Правительством актуализировать комплексный план развития Туркестанской области на 2018-2024 годы.