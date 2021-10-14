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    Глава государства принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева

    14 Октября 2021, 19:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране.

    Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6 % местного населения. На сегодняшний день 97,8 % граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.

    Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил Президенту о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.

    Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Туркестанская область Акорда Акимат Регионы
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