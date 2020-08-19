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    Глава государства принял акима столицы Алтая Кульгинова

    19 Августа 2020, 18:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима столицы Алтая Кульгинова. Президенту Казахстана была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Аким столицы отчитался об основных результатах борьбы с пандемией. По его словам, количество вызовов по случаям коронавирусной инфекции снизилось с 500 до 11 в сутки. Значительно уменьшилась нагрузка на инфекционные стационары: с 4 тысяч пациентов на пике до 283 в настоящее время.

    Как сообщил Алтай Кульгинов, город готовится к возможным вспышкам инфекции предстоящей осенью: сформирован запас медикаментов, при необходимости будут развернуты дополнительные места в стационарах. Дополнительно закуплено 511 кислородных концентраторов, сейчас их количество составляет 1435. В три раза увеличено количество аппаратов искусственной вентиляции легких, их количество доведено до 414. Также закуплено свыше 600 флоуметров, 500 спецкроватей. Станция скорой помощи пополнится 24 каретами скорой медпомощи.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы подготовки к новому учебному году. Аким столицы доложил Главе государства о том, что в текущем году будет сдано в эксплуатацию 12 школ на 20 тысяч ученических мест. Детям из малообеспеченных семей будут предоставлены 34 500 компьютеров, а также школьная одежда и ученические принадлежности.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию города. В частности, Глава государства отметил особую значимость решения вопросов долевого строительства, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, модернизации инфраструктуры жилых массивов.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Акорда
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