Глава государства принял акима Шымкента Мурата Айтенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял акима Шымкента Мурата Айтенова. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития третьего мегаполиса за прошлый год и планах на следующий период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как доложил Мурат Айтенов, в прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 млрд тенге. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7 % общего объема валового регионального продукта.

По поручению Главы государства с учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан. Президенту было доложено, что до конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Муратом Айтеновым ряд задач по решению социальных вопросов, повышению качества жизни горожан, а также дальнейшему развитию Шымкента.

Фото: akorda.kz