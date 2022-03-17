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    Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова

    17 Марта 2022, 17:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено, что в этом году в столице планируется создать 28,5 тысячи рабочих мест, из которых 24 тысячи – постоянные. Также аким рассказал о модернизации инженерных сетей, строительстве мостов и дорог, оказании социальной помощи малообеспеченным гражданам, поддержке малого и среднего бизнеса.

    По поручению Главы государства ведется системная работа по улучшению жилищных условий: строительство социальных квартир для очередников, переселение в этом году более 300 семей из аварийного ветхого жилья. Решена проблема 13 тысяч дольщиков из 16 тысяч, на завершение строительства долгостроев также привлечены частные средства инвесторов. Кроме того, будут построены учебные заведения, медицинские центры и другие социальные объекты.

    Касым-Жомарт Токаев в целом одобрил работу акимата и дал ряд поручений по развитию и благоустройству столицы.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана Акорда Акимат
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