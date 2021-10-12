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    Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова

    12 Октября 2021, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди, решении проблемы трехсменных школ, привлечении инвестиций и мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты, усилении обратной связи в рамках концепции «Слышащего государства». По словам акима, в 2021 году в столице будет построено 10 тысяч социальных квартир, тогда как в 2020 году их было построено 7 тысяч, в 2019 году – 2900, в 2018 году – 1800. Кроме того, строительство в текущем году 15 школ позволило создать порядка 40 тысяч ученических мест.

    Кроме того, Глава государства был проинформирован по вопросам завершения объектов долевого строительства, газификации, развития окраин, цифровизации и благоустройства.

    Алтай Кульгинов также отчитался о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в городе.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы, касающихся газификации, привлечения инвестиций, решения вопросов долевого строительства и бесперебойного проведения отопительного сезона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Акимат Алтай Кульгинов
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