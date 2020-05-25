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Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии столицы и исполнении его поручений, данных на совещании в октябре 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как доложил Алтай Кульгинов, в этом году по поручению Главы государства значительно увеличилось строительство доступного жилья. Планируется ввести в строй 8 тысяч квартир для очередников и социально незащищенных слоев населения.
Президент также был проинформирован о решении проблем дольщиков и урегулировании ситуации с незавершенными объектами строительства жилья.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле ход осуществления Дорожной карты занятости. Глава государства также назвал важной задачей качественную реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и общественных пространств.
Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки социально уязвимых граждан.
По итогам встречи Президент поручил увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно решить проблему трехсменных школ, а также активно трудоустраивать безработных горожан.
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