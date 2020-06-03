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Глава государства принял акима Мангыстауской области Серикбая Трумова

3 Июня 2020 17:59
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Глава государства принял акима Мангыстауской области Серикбая Трумова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Мангыстауской области Серикбая Трумова. Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе, предпринимаемых мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о ходе реализации комплексного плана развития города Жанаозен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о диверсификации экономики области, развитии обрабатывающей промышленности, транспортно-логистической отрасли и туризма, мерах по поддержке микрокредитования в сельском хозяйстве.

Глава государства дал Серикбаю Трумову ряд поручений, в том числе по обеспечению стабильного развития региона, укреплению его промышленного и инвестиционного потенциала, реализации проектов в туристической отрасли и борьбе с коронавирусом.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акимат, Мангистауская область,
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