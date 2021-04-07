Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова

    7 Апреля 2021, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту было доложено о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что только в случае скорейшего получения гражданами прививок от коронавируса они не будут подвергать друг друга опасности в общественных местах, восстановится деловая активность, служащие смогут выходить на работу, население в целом вернется к нормальной жизни.

    Президент поручил акиму организовать своевременную и массовую вакцинацию граждан, контролировать эпидемиологическую ситуацию, принять другие меры по защите здоровья населения.

    Главе государства была представлена информация о решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений, а также об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди.

    Касым-Жомарт Токаев также дал Алтаю Кульгинову поручения, касающиеся газификации города, привлечения инвестиций, эффективной реализации Дорожной карты занятости, поддержки малого и среднего бизнеса.

    Напомним, вчера стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Акимат Здравоохранение Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работников культуры и искусства чествовали в СКО
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве