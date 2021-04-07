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Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Апреля 2021, 16:17
Глава государства принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту было доложено о мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и вакцинации в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что только в случае скорейшего получения гражданами прививок от коронавируса они не будут подвергать друг друга опасности в общественных местах, восстановится деловая активность, служащие смогут выходить на работу, население в целом вернется к нормальной жизни.

Президент поручил акиму организовать своевременную и массовую вакцинацию граждан, контролировать эпидемиологическую ситуацию, принять другие меры по защите здоровья населения.

Главе государства была представлена информация о решении проблемы трехсменных школ путем строительства новых учебных заведений, а также об обеспечении доступным жильем граждан, стоящих в очереди.

Касым-Жомарт Токаев также дал Алтаю Кульгинову поручения, касающиеся газификации города, привлечения инвестиций, эффективной реализации Дорожной карты занятости, поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, вчера стало известно, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом.


Президент Казахстана   Акорда   Акимат   Здравоохранение   Вакцинация  
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