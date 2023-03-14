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    Глава государства принял акима Алматинской области Марата Султангазиева

    14 Марта 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра.

    Как сообщил Марат Султангазиев, в прошлом году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых – постоянные.

    Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта Комплексного плана развития областного центра до 2030 года.

    Аким также доложил о ходе весенне-полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.

    В завершение Президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития города Конаева, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Алматинская область
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