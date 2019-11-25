Глава государства принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития геологической отрасли, ход реформ, проводимых после учреждения профильного министерства, а также государственные и законодательные меры поддержки изучения недр.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по внесению поправок в Кодекс о недрах, усиливающих роль государства в проведении геологического изучения и рационального использования недр.

Президент отметил особую важность дальнейшего развития отрасли, применения современных научных методов с целью открытия новых месторождений и увеличения запасов минерально-сырьевой базы.