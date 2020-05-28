Глава государства принял Ахметжана Есимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту Казахстана было доложено о текущей ситуации в группе компаний. По информации Ахметжана Есимова, с начала кризиса и карантинного периода на производственных предприятиях, находящихся в периметре группы компаний «Самрук-Қазына», не допущено сокращения рабочих мест и задержки выплаты заработных плат.

Проведенные ранее мероприятия по повышению финансовой устойчивости фонда и группы компаний позволили снизить внешний долг, накопленный за предыдущие годы, на 8 млрд долларов. Это позволило предотвратить потери на сумму 1 трлн тенге. На 1 млрд долларов оптимизированы капитальные и операционные расходы.

Фонд работает над исполнением поручения Касым-Жомарта Токаева о поддержке экономики страны через систему закупок. С начала 2020 года группа компаний «Самрук-Қазына» разместила 9 тысяч заказов на отечественных предприятиях, на которых трудится 259 тысяч человек. Кроме того, реализуется программа поддержки казахстанских предприятий и создания новых производств.

Руководитель фонда также отчитался о ходе реализации программы приватизации.