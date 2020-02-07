Глава государства принял Ахметжана Есимова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Президенту Казахстана были представлены результаты деятельности Фонда национального благосостояния за 2019 год.
По информации А. Есимова, основные производственные и финансовые показатели фонда выросли. Доходы от реализации увеличились с 10,1 трлн тенге в 2018 году до 10,7 трлн тенге в 2019 году, чистая прибыль продемонстрировала рост с 1,1 трлн тенге в 2018 году до 1,2 трлн тенге в 2019 году. Активы фонда увеличились на 10 % и достигли 26,5 трлн тенге.
Руководитель АО «ФНБ «Самрук-Қазына» также проинформировал о внедрении комплекса мер, направленных на поддержку отечественного производства и обеспечение доли местного содержания в закупках
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