Глава государства пригласил нового Премьер-министра Японии посетить с визитом Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге в связи с избранием на этот высокий государственный пост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана пожелал главе японского Кабинета успехов в его начинаниях, направленных на развитие страны и процветание японского народа, а также дальнейшее повышение авторитета Японии в мировом сообществе.

«Заверяю Вас в своей готовности к совместной работе с Вами на благо углубления содержательного политического диалога и плодотворного многогранного сотрудничества между Казахстаном и Японией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке», – говорится в телеграмме.

С целью укрепления сложившегося между двумя странами стратегического партнерства, Глава государства пригласил Ёсихидэ Сугу посетить Казахстан с визитом.

Напомним, 16 сентября 2020 года Палата представителей официально избрала Ёсихидэ Сугу новым Премьер-министром Японии. Ранее занимавший этот пост Синдзо Абэ ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.



