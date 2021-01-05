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    Глава государства: Предстоящие выборы - важный шаг на пути развития многопартийного Парламента

    5 Января 2021, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоящие выборы в Мажилис являются важным шагом на пути развития многопартийного Парламента. Об этом написал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»), опубликованной в республиканской газете «Egemen Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что политическая система Казахстана развивается в соответствии с современными требованиями. Предстоящие выборы в Мажилис являются важным шагом на пути развития многопартийного Парламента. В стране зарегистрированы несколько партий различных политических направлений. Это естественно. Политический плюрализм дает возможность государству развиваться и укрепляться эволюционным путем. Несмотря на разнообразие политических сил, их всех объединяет общая ценность – Независимость.

    По мнению Президента, принятые в последнее время меры, в том числе по реализации концепции слышащего государства, созданию Национального совета общественного доверия – прямой ответ на запросы общества, которое проявляет все большее желание активно участвовать в жизни страны и в процессе принятия важных решений.

    К.Токаев также предостерегает от поспешности в проведении политической реформы, но и от промедления. Следующими шагами в демократизации политической сферы Казахстана должны стать выборность акимов районов и областей.

    В целом, по мнению Президента, поспешность в политической модернизации, может привести к кризису государственной системы. По примеру некоторых государств можно видеть, к чему приводят быстрые и радикальные изменения. Анархия и неуправляемость ни к чему хорошему не приведут. Поэтому, в нашей должны сохраняться законность и порядок, основанные на полном соблюдении прав человека.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Мажилис Выборы-2021
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