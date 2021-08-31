Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны, в ходе которого представил вновь назначенного министра Мурата Бектанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Представляя нового руководителя, Глава государства выразил уверенность в том, что его знания и опыт помогут справиться с задачами, стоящими перед Вооруженными Силами.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в условиях сложной ситуации в мире и регионе армия должна быть готова отразить любые внешние угрозы и обеспечить безопасность государства.

Президент заявил о недопустимости чрезвычайных происшествий, подобных тем, которые случились в Арысе и Байзакском районе Жамбылской области. Верховный главнокомандующий напомнил, что после событий в Арысе он давал поручения по обеспечению безопасности на складах боеприпасов. Как сказал Глава государства, определенная работа в этом направлении была проделана, однако остались нерешенные вопросы.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством оборонного ведомства ряд задач.

В частности, Президент акцентировал внимание на необходимости в полной мере реализовать все приоритеты Концепции развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить мероприятия по подготовке органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности.

Глава государства поручил обратить особое внимание на согласованную работу с отечественным оборонно-промышленным комплексом при выполнении задачи по переоснащению Вооруженных сил. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал обеспечить качественную подготовку офицерского состава и военнослужащих по контракту, а также указал на недопустимость фактов коррупции в рядах офицеров и генералов.

Верховный главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в Национальном проекте «Безопасная страна».

В завершение Глава государства пожелал новому министру и всем военнослужащим успехов в ответственной службе.

Мурат Бектанов принес присягу в качестве члена Правительства Республики Казахстан.

В ходе совещания с речью также выступил ушедший в отставку министр обороны Нурлан Ермекбаев. Он попросил прощения у Касым-Жомарта Токаева, родных и близких погибших, а также у пострадавших в результате трагических событий в Байзакском районе Жамбылской области.

Напомним, Указом Главы государства Ермекбаев Нурлан Байузакович освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан. Ранее сообщалось, что Глава государства принял отставку министра обороны РК Нурлана Ермекбаева.

Распоряжением Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич назначен министром обороны Республики Казахстан.