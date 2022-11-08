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    Глава государства предложил развивать незатратные виды спорта

    8 Ноября 2022, 11:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент в ходе встречи с населением Атырауской области предложил развивать виды спорта, не требующие больших затрат. По его мнению, это позволит занять детей полезным и активным досугом, и снизит потребность в спортзалах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры. Многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.

    «В целом, нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы. Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны», - отметил Президент.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Атырауская область Спорт Атырау
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