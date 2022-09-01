Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты в следующем году

    1 Сентября 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю провести выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

    Глава государства подчеркнул, что это позволит обновить состав Парламента.

    «Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и Парламента», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Мажилис Выборы Маслихат Послание Президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан является важнейшим экономическим партнером в Центральной Азии – президент Германии
    Ряд документов подписали по итогам визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан
    Казахстан готов принять активное участие в дипломатическом разрешении споров – Касым-Жомарт Токаев
    Президенты РК и Германии обсудили вопросы внедрения казахстанских проектов в стратегию Global Gateway
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске