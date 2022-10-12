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    Глава государства предложил провести встречу Президентов Казахстана, Турции и Азербайджана в Актау

    12 Октября 2022, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану провести встречу Президентов Казахстана, Турции и Азербайджана в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июне текущего года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующее заседание в Актау», - сказал Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией в Акорде.

    Глава государства отметил, что сегодня между Казахстаном и Турцией есть приоритетные проекты в области военной техники, здравоохранения, фармацевтики, высшего образования и цифровизации.

    «Тем не менее, потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества по этим направлениям у двух стран большой», - заключил К. Токаев.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Азербайджан Турция Сотрудничество Актау
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