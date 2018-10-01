Глава государства предложил финским компаниям поработать в МФЦА и сфере туризма

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил финским компаниям поработать в МФЦА и сфере туризма в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На базе ЭКСПО-2017 начал свою работу Международный финансовый центра «Астана». Его правовой статус закреплён Конституционным законом, а языком является английский», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с капитанами финского бизнеса.

Глава государства сообщил, что участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы.

«Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Независимый суд и Международный арбитражный центр гарантируют справедливость и защиту прав сторон», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Было отмечено, что в создание высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа NASDAQ.

«МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития зелёных, исламских и инновационных финансовых инструментов. Приглашаю финские компании принять участие в его работе», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Президент РК также отметил, что большое значение придаётся в нашей стране развитию туризма. Реализуется Концепция развития туристической отрасли.



«Перспективными направлениями двухстороннего сотрудничества в этой сфере мы видим развитие охотничьего и рыболовного, культурного, образовательного и медицинского туризма. Наличие природных преимуществ у нас и большой опыт финских компаний в сфере туризма принес бы взаимные выгоды», - резюмировал Нурсултан Назарбаев.



Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию.

Как сообщалось ранее, в рамках визита Нурсултан Назарбаев встретится с Президентом Республики Финляндия Саули Нийнистё, а также будет участвовать в Форуме представителей деловых кругов.

В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий.



Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation».