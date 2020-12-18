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    Глава государства пожелал скорейшего выздоровления Эмманюэлю Макрону

    18 Декабря 2020, 08:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства пожелал скорейшего выздоровления Президенту Франции Эмманюэлю Макрону, передает МИА «Казинформ».

    «Желаю Президенту Эмманюэлю Макрону скорейшего выздоровления и возвращения к активной деятельности во благо Франции. Уверен, совместными усилиями международное сообщество победит коронавирус!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал положительный тест на Covid-19.

    На этой неделе Франция ввела комендантский час в ночное время, чтобы помочь справиться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Франция
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