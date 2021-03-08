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    Глава государства поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем

    8 Марта 2021, 08:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин Казахстана с Международным женским днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дорогие женщины!

    Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

    Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.

    Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир».

    Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.

    За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.

    Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.

    Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.

    Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Дата Общество
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