Глава государства поздравил школьников и студентов с Днем знаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил школьников и студентов с Днем знаний, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю школьников, студентов с Днем знаний! Сегодня начинается новый учебный год. Волей, старанием, трудом вам предстоит заложить фундамент своих будущих достижений. Желаю успехов педагогам, которые открывают дорогу к знаниям – самому ценному приобретению современного мира!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как отметил Президент, «пандемия наложила негативный отпечаток на начало учебного года в школах и вузах. Но это временное явление. Правительству дано поручение разработать порядок возврата к очной форме обучения с соблюдением санитарных норм, чтобы избежать вспышки опасного заболевания среди детей и молодежи».

Пандемия наложила негат.отпечаток на начало учебного года в школах и вузах. Но это временное явление. Правительству дано поручение разработать порядок возврата к очной форме обучения с соблюдением санитарных норм, чтобы избежать вспышки опасного заболевания среди детей и молодежи — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) September 1, 2020











