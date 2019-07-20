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    Глава государства поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Евросовета

    20 Июля 2019, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Шарлю Мишелю по случаю его избрания на пост Председателя Европейского Совета, передает МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня наши двусторонние отношения получают новый импульс. ЕС остается ключевым политическим и торговым партнером Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эру еще более тесных отношений и широкие перспективы для устойчивого развития и процветания региона», – говорится в телеграмме.

    Глава государства пожелал Шарлю Мишелю успехов в его деятельности и выразил уверенность в дальнейшем продвижении многогранного сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Евросоюз
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