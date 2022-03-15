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    Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана

    15 Марта 2022, 18:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с избранным Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Туркменистана.

    Следуя духу многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки между народами двух стран, собеседники выразили твердую приверженность дальнейшему укреплению казахско-туркменского стратегического партнерства.

    Президент Казахстана выразил уверенность в преемственности стратегического курса туркменского руководства по построению сильного и процветающего государства.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил Сердара Бердымухамедова посетить нашу страну с государственным визитом.

    В ходе телефонного разговора Глава государства также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным проведением выборов и высоким уровнем электоральной активности.

    Лидер Казахстана особо отметил огромный личный вклад Президента Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление уз дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между двумя братскими странами.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что богатый политический и жизненный опыт Гурбангулы Бердымухамедова будет и впредь широко востребован в Туркменистане и за его пределами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркменистан
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