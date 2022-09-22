Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над белорусскими футболистами, передает МИА «Казинформ».

«Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!», - написал Президент РК в Twitter.

Как сообщалось ранее, с борная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций.

Фото: akorda.kz











