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    Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью

    22 Сентября 2022, 22:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над белорусскими футболистами, передает МИА «Казинформ».

    «Одержав победу над командой Беларуси, казахстанские футболисты заняли первое место в своей группе Лиги наций. Это большой успех. Поздравляю наших спортсменов и желаю им новых достижений в этом популярном виде спорта!», - написал Президент РК в Twitter.

    Как сообщалось ранее, с борная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций.

    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Спорт Футбол
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