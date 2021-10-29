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    Глава государства поздравил Президента Турции с национальным праздником

    29 Октября 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В поздравительной телеграмме Президент Казахстана отметил, что сегодня Турция достигла больших успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии, а благодаря своей активности и настойчивости в решении региональных и глобальных вопросов заняла достойное место на мировой арене.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его политической деятельности, направленной на воплощение мечты о мощной и сильной Турции.

    «Уверен, что многоплановое стратегическое партнерство, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке между Казахстаном и Турцией, продолжится и будет динамично развиваться на благо наших братских народов. Я с нетерпением жду встречи с Вами в ближайшее время на 8-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств для продолжения конструктивного и содержательного двустороннего диалога и обсуждения перспектив вывода нашего сотрудничества на новый уровень. Пользуясь случаем, желаю Вам неиссякаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной деятельности, а братскому турецкому народу – процветания и благополучия», – говорится в телеграмме.

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