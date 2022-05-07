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    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

    7 Мая 2022, 08:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества

    Дорогие казахстанцы!

    От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

    Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений.

    Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия. Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почете у нашего народа.

    В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности.

    Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства.

    Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан.

    Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа!

    Желаю всем гражданам благополучия и успехов!


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Армия Вооруженные силы
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