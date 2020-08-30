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    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции РК

    30 Августа 2020, 07:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня Конституции РК

    Уважаемые соотечественники!

    Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан!

    Ровно 25 лет назад по инициативе Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий Основной закон страны. В истории нашей государственности была открыта новая страница, которая определила магистральный путь развития Республики Казахстан в сложных геополитических условиях.

    Закрепленные Конституцией права и свободы гражданина, принципы политического и социально-экономического устройства стали надежным фундаментом справедливого общества и сильного государства.

    Такие фундаментальные принципы, как народовластие, равенство, единство, верховенство закона, являются незыблемыми ценностями и по сути определяют содержание долгосрочного курса на всестороннее развитие страны.

    Наш главный закон соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и обладает мощным созидательным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений.

    Уверен, вместе, опираясь на прочные конституционные основы государства, обеспечивая общественное согласие и политическую стабильность, продолжая конструктивный диалог с гражданским обществом, мы преодолеем текущие трудности и достигнем поставленных целей!

    Желаю всем согражданам крепкого здоровья, мира и благополучия!

    Напомним, Основному закону Республики Казахстан исполнилось 25 лет. Конституция 1995 года была принята 30 августа на всенародном референдуме.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акорда Конституция
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