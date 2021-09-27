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    Глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-летием Независимости

    27 Сентября 2021, 10:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил Президенту Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму, в которой от имени всех казахстанцев и от себя лично сердечно поздравил лидера Туркменистана и весь туркменский народ с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Эта историческая дата олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития Туркменистана. Под Вашим авторитетным руководством современный Туркменистан добился значительных успехов в социально-экономической модернизации и укреплении позиции на международной арене как нейтральное государство, - отмечает Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти годы казахско-туркменское стратегическое партнерство развивается в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

    - В этот знаменательный день желаю Вам дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, братскому народу Туркменистана – благоденствия и прогресса, - говорится в телеграмме.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Туркменистан 30 лет Независимости Поздравления
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