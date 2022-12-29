Глава государства поздравил Динару Садуакасову с успешным выступлением на ЧМ по шахматам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине рапид на чемпионате мира по шахматам в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил, что в нашей стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве.

По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта. Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.

Кроме того, Глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.

Как сообщалось, казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду.

Фото: Казахстанская Федерация шахмат





