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    Глава государства поздравил Динару Садуакасову с успешным выступлением на ЧМ по шахматам

    29 Декабря 2022, 09:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине рапид на чемпионате мира по шахматам в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что в нашей стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве.

    По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта. Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.

    Кроме того, Глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.

    Как сообщалось, казахстанка Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду.

    Фото: Казахстанская Федерация шахмат
    Президент Казахстана Шахматы
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