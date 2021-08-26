+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 20 °С
USD 424.72 EUR 498.92
RUB 5.76 CNY 65.59
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпиаде

26 Августа 2021 21:01
Поделиться:
Глава государства поздравил Давида Дегтярева с победой на Паралимпиаде

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первое «золото» в Токио: опубликовано видео торжественного вручения
Казахстанец Давид Дегтярев завоевал «золото» Паралимпийских игр в Токио Казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой на Паралимпиаде в Токио В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna

«Поздравляю Давида Дегтярева с победой на XVI Паралимпийских играх в Токио. Эта золотая медаль – выдающееся достижение, результат упорных тренировок, поразительной целеустремленности, железной воли. Желаю Давиду новых успехов и удачи всем спортсменам Казахстана на Паралимпиаде», - написал Касым-Жомарт Токаев.


Как сообщалось, казахстанский пауэрлифтер Давид Дегтярев выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх Токио – 2020


Фото: paralympic.kz

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Спорт   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Первое «золото» в Токио: опубликовано видео торжественного вручения
Казахстанец Давид Дегтярев завоевал «золото» Паралимпийских игр в Токио
Казахстанская пауэрлифтерша Алина Солодухина стала пятой на Паралимпиаде в Токио
В Японии приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины Moderna
Популярное
1 В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
2 Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
3 Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
4 Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
5 Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
6 Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Читайте также
Чемпион Казахстана по боксу нокаутирован в бою за выход в финал МЧА-2021
Казахстанский боксер отправил соперника в нокдаун и вышел в финал МЧА-2021
В «красной зоне» три мегаполиса и 13 областей Казахстана
Нейтрализующая способность антител после «Спутника V» растет со временем
Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые
Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу
Владимир Божко: В нашей стране нет дискриминации по языковому принципу
Разведку подземных вод проведут в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив