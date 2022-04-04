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    Глава государства поздравил Александра Вучича с переизбранием на пост президента Сербии

    4 Апреля 2022, 20:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Сербии. Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Александра Вучича с переизбранием на пост Президента Республики Сербия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Убедительная победа на выборах является свидетельством широкой поддержки соотечественниками Вашей взвешенной политики, направленной на развитие Сербии, повышение благосостояния граждан и престижа страны на международной арене. Желаю, чтобы под Вашим руководством Сербия добилась дальнейшего процветания и укрепления авторитета, – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана с глубоким удовлетворением отметил, что с каждым годом расширяются масштабы содержательного политического диалога и торгово-экономических связей, основанных на принципах взаимовыгодного сотрудничества. Он также подтвердил свою готовность совместно с Президентом Сербии прилагать усилия с целью более полного использования потенциала взаимодействия.

    Глава государства пожелал своему сербскому коллеге неиссякаемой энергии, успехов на столь ответственном посту и плодотворной реализации новых начинаний, а дружественному сербскому народу – счастья и процветания.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Евросоюз Европа
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