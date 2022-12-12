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    Глава государства поставил задачи перед послом Казахстана в Грузии

    12 Декабря 2022, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    В ходе беседы Глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией.

    Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.


    Фото: t.me/bort_01
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