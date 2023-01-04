Глава государства поставил задачи перед назначенными министрами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами.

Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.

Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.

Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.

Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта «Комфортная школа», а также повысить качество школьного и дошкольного образования.

Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.





Фото: akorda.kz