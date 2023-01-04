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    Глава государства поставил задачи перед назначенными министрами

    4 Января 2023, 19:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову, министра культуры и спорта Асхата Оралова, министра просвещения Гани Бейсембаева и министра юстиции Азамата Ескараева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Глава государства акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, национальных проектов, закрепленных за министерствами.

    Глава государства поручил министру индустрии и инфраструктурного развития Марату Карабаеву усилить работу по регулированию сферы геологии и недропользования, развитию транспортно-логистического потенциала, обрабатывающей промышленности, а также по увеличению объемов жилищного строительства.

    Перед министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой обозначены задачи по регулированию водной политики и развитию природных ресурсов, вопросов озеленения и экологического воспитания граждан.

    Министру культуры и спорта Асхату Оралову дан ряд поручений по развитию туризма, массового спорта и культуры.

    Президент поручил министру просвещения Гани Бейсембаеву обеспечить своевременную реализацию национального проекта «Комфортная школа», а также повысить качество школьного и дошкольного образования.

    Министру юстиции Азамату Ескараеву поручен ряд задач по дальнейшему совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активизации работы с гражданами и своевременного решения их проблем.


    Фото: akorda.kz
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