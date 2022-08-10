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    • Глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы

    10 Августа 2022 17:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за 7 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 400 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 900 лиц.

    Главе государства также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

    Как сообщил Олжас Бектенов, завершен внешний анализ в сферах транспортного контроля, СПК, а также Комитета гособоронзаказа МИИР. Коррупционные риски установлены на всех стадиях формирования гособоронзаказа, начиная с планирования объемов продукции и заканчивая исполнением договорных обязательств.

    Во исполнение поручений Президента Агентством кардинально пересмотрены подходы к оценке работы подразделений Антикоррупционной службы. Исключена гонка за статистическими показателями.

    В деятельности Агентства ориентиром определена карта коррупционных рисков, в которую включены перечень злободневных вопросов, волнующих население и бизнес из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, ненадлежащего исполнения обязанностей госслужащими на местах.

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.

    Фото: akorda.kz
    #Президент Казахстана #Акорда #Борьба с коррупцией
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