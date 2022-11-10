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    Глава государства поставил ряд задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране

    10 Ноября 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении количества убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, скотокрадств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства также был проинформирован о мерах по профилактике правонарушений, в частности, о разработке комплекса мер по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере.

    Наряду с этим, отмечено изменение подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования.

    Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях.

    Полицейскими из незаконного оборота изъято порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. Министерством разрабатывается Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на трехлетний период.

    Также доложено о разработке отдельного Закона «О противодействии торговле людьми».

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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