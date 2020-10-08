Глава государства поставил ряд задач перед АО «Казахтелеком»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено о реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и мобильного широкополосного доступа в сельских населенных пунктах. Проект будет полностью завершен до конца текущего года. В результате уровень проникновения интернета в стране достигнет 99,5 %.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о ходе внедрения маркировки товаров с целью снижения теневого оборота. Оператором проекта выступает АО «Казахтелеком».

Глава государства дал положительную оценку результатам деятельности компании, а также поставил ряд задач по ее развитию в части предоставления новых цифровых услуг населению и бизнесу, расширения доступности и качества интернета и мобильной связи, совместной работы с другими операторами связи.



