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    Глава государства поставил ряд задач перед АО «Казахтелеком»

    8 Октября 2020, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи и мобильного широкополосного доступа в сельских населенных пунктах. Проект будет полностью завершен до конца текущего года. В результате уровень проникновения интернета в стране достигнет 99,5 %.

    Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о ходе внедрения маркировки товаров с целью снижения теневого оборота. Оператором проекта выступает АО «Казахтелеком».

    Глава государства дал положительную оценку результатам деятельности компании, а также поставил ряд задач по ее развитию в части предоставления новых цифровых услуг населению и бизнесу, расширения доступности и качества интернета и мобильной связи, совместной работы с другими операторами связи.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Интернет Акорда
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