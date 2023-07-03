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    Глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики

    3 Июля 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Глава государства заслушал отчет Национального банка о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии экономической ситуации в мире и Казахстане, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, динамике платежного баланса, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

    Галымжан Пирматов сообщил, что меры Национального банка дают положительные результаты и инфляция демонстрирует снижение, формируясь в соответствии с прогнозами регулятора.

    Президенту также представлена информация по вопросам внедрения Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка.

    По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Экономика
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