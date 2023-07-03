АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Глава государства заслушал отчет Национального банка о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии экономической ситуации в мире и Казахстане, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, динамике платежного баланса, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов сообщил, что меры Национального банка дают положительные результаты и инфляция демонстрирует снижение, формируясь в соответствии с прогнозами регулятора.

Президенту также представлена информация по вопросам внедрения Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.