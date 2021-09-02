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    Глава государства поставил четкие цели на предстоящий период - Эмин Аскеров

    2 Сентября 2021, 10:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Основатель GreenTAL Эмин Аскеров прокомментировал сегодняшнее Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Глава государства признал сложный период с начала пандемии, которое возможно продлиться в ближайшие 10 лет. Президентом определены конкретные задачи для развития страны в постпандемический период.

    «Из Послания хотелось бы выделить следующее: в первую очередь, политическую модернизацию. В 2024 году будут проходить уже выборы акимов районов. Выделяется квота для лиц с инвалидностью. Я считаю, что это будет очень хорошим показателем. Повышения минимального порога заработной платы теперь он будет равняться в 60 тысяч тенге. В нынешних ценообразованиях это очень важно. Большие средства бросаются на поддержку педагогов. Здесь важно обозначить аспекты к адаптации учебных программ к новым реалиям. Также Президент затронул тему касательно цифровизации. Подготовка около 100 тысяч айти специалистов, именно в госаппаратах, которые должны будут все перевести в цифровой формат. Также очень важный аспект касался монополизации цен на продовольственные товары. И здесь Президент сказал о том, что надо искоренять монополизацию и вводить определенные правила. Президент затронул разные темы и сферы. Теперь, остается ожидать чтобы все его послания были восприняты на уровне местных исполнительных органов, которые могли бы пойти на благосостояние нашего народа», - высказался эксперт.

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Президент Казахстана Выборы Цифровой Казахстан Послание Президента-2021
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