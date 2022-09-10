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    Глава государства посмертно наградил орденом «Айбын» пожарного Айдоса Тогузбаева

    10 Сентября 2022, 12:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан пожарных Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как сообщается в тексте Указа « О награждении государственными наградами Республики Казахстан», за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

    по Министерству по чрезвычайным ситуациям

    орденом «Айбын» ІІІ степени

    Тогузбаева Айдоса Ерулановича (посмертно), водителя пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;

    Турлыбекова Амангельды Айтмухашулы - командира отделения пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай;

    медалью «Ерлігі үшін»

    Нұрлан Сәлімжан - пожарного пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

    Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    ***

    Как сообщалось ранее, 7 сентября сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова были вызваны на тушение природного пожара в Жарминском районе Абайской области. В ходе тушения огня произошли непредвиденные обстоятельства. Из -за изменения направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон. Автоцистерна и водовоз КамАЗ уничтожены огнем полностью. Командир отделения пожарного поста Турлыбеков Амангельды, водитель-сотрудник пожарного поста Тогузбаев Айдос, пожарный-спасатель Нұрлан Сәлімжан получили ожоги и были госпитализированы в городскую больницу города Шара Жарминского района. Площадь возгорания составила 500 га. Пожар ликвидирован 8 сентября. Обстоятельства происшествия выясняются. К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Акорда Абайская область
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